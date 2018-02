Alma Trieste vittoriosa su Mantova prima degli impegni di Coppa Italia

TRIESTE - Torna alla vittoria l'Alma Trieste che batte la Dinamica Generale Mantova per 86 a 75. La formazione giuliana, priva di Da Ros, ma con Green reintegrato a pieno servizio, è riuscita a prevalere sui mantovani, che non avevano a disposizione la guardia Moraschini, compiendo il break decisivo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto.



Nell'occasione, gli uomini di Dalmasson, arrivati fino a 20 punti di vantaggio (63-43), hanno avuto molto dal rientrante Green, autore di 18 punti già alla fine dei primi 20'. Mantova nell'ultimo quarto è rientrata in partita a suon di bombe (76-70), anche con l'ex Candussi, ma i biancorossi, sempre contando su un ottimo Green, sono riusciti a chiudere il match a proprio vantaggio.

Spazio ora alla Coppa Italia di serie A2. Da venerdì i biancorossi saranno impegnati a Jesi dove, al primo turno, se la vedranno con Tortona.



Alma Pallacanestro Trieste - Dinamica Generale Mantova 86-75 (24-22, 52-39, 66-53)

Alma Pallacanestro Trieste: Javonte damar Green 26 (6/9, 2/5), Alessandro Cittadini 19 (4/5, 2/3), Juan Fernandez 13 (6/8, 0/1), Daniele Cavaliero 11 (1/3, 3/7), Laurence Bowers 10 (1/3, 2/4), Giga Janelidze 4 (2/4, 0/1), Matteo Schina 3 (1/2, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0), Roberto Prandin 0 (0/3, 0/0), Federico Loschi 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Baldasso 0 (0/1, 0/0), Lodovico Deangeli n.e.. All. Dalmasson.

Dinamica Generale Mantova: Bobby Jones 17 (7/9, 0/5), Francesco Candussi 15 (2/4, 3/3), Alex Legion 15 (5/7, 1/5), Luca Vencato 12 (2/6, 1/3), Nicola Mei 10 (1/1, 2/2), Valerio Cucci 5 (2/3, 0/3), Marco Timperi 1 (0/0, 0/1), Matteo Ferrara 0 (0/1, 0/0), Marco Morello n.e., Daniele Costanzelli n.e.. All. Lamma.