Teatro Romano: online un avviso pubblico per un progetto di riqualificazione urbana dell'area

TRIESTE - Il Comune di Trieste, negli assessorati ai lavori pubblici e allo sviluppo economico, rende noto che è stato pubblicato sul sito della Retecivica nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/manifestazione d'interesse, nonchè nella sezione ‘Tutte le news’ della homepage, oppure con accesso diretto tramite l'avviso pubblico avente come oggetto l’Avvio di una Consultazione preliminare di mercato (ex art. 66 del d.lgs. n. 50 dd. 18.4.2016) ai fini della preparazione di una procedura di finanza di progetto (Ppp, ex art 183, 15° comma del ‘Codice’) per la realizzazione e gestione di un progetto di riqualificazione urbana dell'area prospiciente la via del Teatro Romano tramite la realizzazione di una ‘Struttura Ricettiva’ che comprenda Casa Francol e l'area adiacente (Umi 13), oltre alla riqualificazione dell'asse viario di via Crosada’. Assieme all'Avviso pubblico sono pubblicati anche una relazione sintetica sugli aspetti urbanistici e le principali caratteristiche dell'intervento con una planimetria dell'area interessata, nonché il modulo per la richiesta di partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato.

IN SINTESI - L'intervento riguarda, in estrema sintesi, la realizzazione di un nuovo immobile (nell'area ‘Umi 13’ di via Crosada), nel quale si può prevedere di ricavare una serie di unità abitative ammobiliate a uso turistico, nonché il recupero degli edifici a partire dalla adiacente Casa Francol, da destinare quest'ultima a foresteria del Comune ed eventualmente di altri enti pubblici aventi sede nel centro storico; inoltre, come detto, la ricostruzione dell'asse viario di via Crosada, da via del Teatro Romano a via dei Capitelli, da completare con la pavimentazione della stessa. Il tutto nel contesto delle diverse iniziative volte a ultimare il recupero dell'area di Città Vecchia ‘ex Urban’ e a dare valore aggiunto alle attività turistiche e all'offerta di servizi presenti sul territorio; qui, tra l'altro, in un punto rilevante per i flussi turistici e per i percorsi storico-archeologici già sussistenti o in via di predisposizione (oltre al vicino Teatro Romano, attualmente proprio nell'area prospiciente la Casa Francol e l’Umi 13’ sono in corso opere di scavo archeologico-stratigrafico, lavori di restauro conservativo delle strutture archeologiche individuate e la realizzazione di percorsi con passerella di visita all'area archeologica). L'Avviso pubblico rimarrà pubblicato sul sito della Retecivica per un periodo di 90 giorni, ovvero fino al 22.5.2018. Ulteriori informazioni possono venir richieste all'Area Lavori Pubblici del Comune, al n. tel. 040-675.8394.