Frontale, nella notte, sulla grande viabilità triestina: ferite due persone

TRIESTE - Tragedia sfiorata sulla grande viabilità triestina dove due automobili si sono scontrate frontalmente. L’incidente si è verificato - attorno alle 3 della notte fra il 27 e il 28 febbraio - all'altezza dell'uscita di Valmaura in direzione Muggia.

DUE LE PERSONE COINVOLTE - Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso gli automobilisti che, feriti, sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Le cause dello scontro sono ancora in fase in accertamento da parte della polizia di Stato che è arrivata in loco per i rilievi del caso.