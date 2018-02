TRIESTE - Incidente in via Locchi, a Trieste, nella serata del 27 febbraio, attorno alle 19.30. A essere coinvolto un solo mezzo a due ruote: un uomo di 60 anni, residente in città ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra.

E’ stato richiesto l’intervento dei sanitari: sul posto è arrivata un’ambulanza, in codice giallo. L’uomo è stato trasportato in condizioni stabili al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.