Piano neve: il punto del Comune di Trieste

TRIESTE - Indetta dal vicesindaco di Trieste, si è svolta nel primo pomeriggio del primo marzo, nella sala sala emergenze della polizia locale, alla Caserma ‘San Sebastiano’, una riunione operativa cui hanno partecipato, oltre agli ufficiali della polizia locale, i responsabili del piano neve di Trieste Trasporti e di AcegasApsAmga.

LA SITUAZIONE - La situazione generale del territorio di Trieste è risultata tranquilla. Le vie percorribili senza difficoltà. In qualche zona dell’Altipiano la neve ha attecchito costringendo gli operatori a chiudere momentaneamente le strade interessate fino alla pulizia effettuata dagli spazzaneve di Acegas. Le pattuglie della Polizia Locale stanno circolando per monitorare la situazione.

SALE - Acegas informa che sono stati riforniti i centri di distribuzione del sale e riposizionati ulteriori sacchi lungo le vie più a rischio (vedi piantina allegata). La ri-salatura delle strade è attualmente in corso per prevenire fenomeni di gelicidio. Presidiate le zone adiacenti alle scuole di cui è prevista la regolare apertura per la giornata di domani.

TRASPORTI - Trieste Trasporti ha informato che, per brevi periodi, alcune linee sono state deviate ma la situazione è rientrata nella normalità a esclusione della linea 38 su via Bonomea che sta comunque per tornare transitabile.

NELLE PROSSIME ORE - Per le prossime ore le previsioni meteo indicano attenuazione delle precipitazioni nevose, dal tardo pomeriggio, con innalzamento delle temperature. I canali social del Comune di Trieste continueranno a fornire informazioni alla cittadinanza sia per quanto riguarda la percorribilità delle strade che sull’evoluzione meteo.