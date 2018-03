Entra nel vivo ‘Community Map’ per la ri-attivazione e valorizzazione delle risorse comunitarie

MUGGIA - Entra nel vivo ‘Community Map’, progetto di ri-attivazione e valorizzazione delle risorse comunitarie a sostegno della funzione genitoriale nei compiti educativi, realizzato promosso dai soci lavoratori di La Collina, che mette al centro il tema della ‘ricchezza educativa’. Il progetto sperimenta la capacità che una rete costituita da famiglie, cittadini, enti del terzo settore e soggetti pubblici ha di co-progettare e realizzare percorsi laboratoriali in grado di stimolare i più giovani. Le attività sono realizzate nei territori dell'ambito distrettuale di Muggia.

CONSAPEVOLEZZA E AUTOIMPRENDITORIALITÀ - (7-14-21-28 marzo e 4-6-11-13 aprile dalle 17 Under 25 - Ricreatorio F. Penso). Un percorso per conoscere il territorio e per conoscersi, per mappare le risorse esistenti o da inventare, per avvicinarsi al lavoro in maniera originale. Al termine del percorso verranno individuate una serie di progettualità diverse e nuove, che rispondano ad esigenze condivise sfruttando risorse locali, per attivare iniziative, aumentare i momenti di socialità e lo scambio tra culture.

LIBERTÀ DI PAROLA CON LO SCRITTORE PINO ROVEREDO - (26, 27, 28 marzo dalle ore 16.30 – dai 9 anni in su - Palestra Casa di Riposo Comunale). Un laboratorio per condividere riflessioni personali e collettive di concetti quali amore, affettività e quotidianità. I partecipanti, coordinati dallo scrittore Pino Roveredo in collaborazione con la Cooperativa Sociale Reset, attraverso lo strumento della scrittura parlata avranno modo di conoscere una molteplicità di sfaccettature (a volte inedite) della propria identità, verificando quanto le parole che utilizziamo, a seconda di come le utilizziamo, possano facilitare l’incontro e la socialità oppure attivare meccanismi di esclusione e marginalizzazione attraverso la pratica dell’etichetta e dello stigma. I partecipanti costruiranno una serie di word-maps (mappe di parole) sui temi dell’amore e dell’affettività.

LA CITTÀ CHE VORREI – (1-5-7-13 marzo dalle 15.30 alle 19.30 – Ritrovo Foppi’s bar in Via Carpentieri 1/a). Laboratorio per la co-progettazione di processi di rigenerazione urbana nella città di Muggia, nello specifico nell’area di Borgo Ex Fonderia. Il laboratorio sarà suddiviso in 2 momenti consequenziali: l’esplorazione urbana dell’area del quartiere e l’individuazione di un luogo pubblico potenzialmente utile ad ospitare pratiche di comunità ma attualmente inutilizzato o in stato di degrado e co-progettazione di un intervento di ri-funzionalizzazione spaziale capace di mettere a sistema i saperi e le competenze dei partecipanti.

OLÈ - L'INTEGRAZIONE SCENDE IN CAMPO (sabato 31 marzo – dalle 9 alle 14 - Campo ASD Zaule Rabuiese). Da sempre, lo sport è sinonimo di integrazione. Sul campo da calcio si appianano le divergenze, in area di rigore si avvicinano culture, in panchina si accettano le differenze. In collaborazione con l’Asd Samarcanda e l’Asd Zaule Rabuiese verrà organizzato un torneo di calcio a 5 all’interno della struttura comunale Nazario Corrente con l’obiettivo di mappare tutte le realtà locali attive nell’ambito dell’integrazione e dello sport. Una giornata di festa, sport e integrazione. Al termine delle partite ci saranno premiazioni e ‘Terzo Tempo’, momento in cui l'integrazione continua.

Per maggiori informazioni microareazindis@lacollina.org