MyUniTS: arriva l’app dell’Università di Trieste

TRIESTE - Da questa settimana, con MyUniTS, l’app ufficiale dell’Università di Trieste, è possibile informarsi sulle attività, i servizi e le strutture dell’Ateneo direttamente dal proprio dispositivo mobile. L’app è scaricabile gratuitamente negli store Android e negli store Apple (iOS), a disposizione per gli studenti e la comunità universitaria.

A CHI E’ RIVOLTA - Gli studenti regolarmente iscritti, tramite login con le proprie credenziali, possono accedere alle informazioni personali della segreteria on line. In questa sezione hanno la possibilità di visualizzare il calendario degli esami e iscriversi agli appelli, consultare le informazioni del proprio libretto universitario e lo stato della propria carriera, compresa la visualizzazione delle tasse emesse. Prevista inoltre la ricezione di messaggistica dedicata a loro e la compilazione dei questionari di valutazione della didattica. Oltre alle sezioni riservate agli iscritti, l’app fornisce anche informazioni visibili pubblicamente, senza necessità di login. La sezione aperta si rivolge a tutti coloro che vogliono conoscere ed essere informati su iniziative e servizi dell’Ateneo. L’app non è alternativa al sito www.units.it, ma permette una migliore fruizione di servizi e informazioni. Alcuni link infatti rimandano a pagine web del sito oppure a pagine di altri siti che contengono informazioni pertinenti e di interesse per il fruitore dell’app.