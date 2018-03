Giornata internazionale della Donna: presentato il programma degli eventi

TRIESTE - ‘Le storie di successo delle donne devono diventare la 'normalità' e non devono più essere considerate eccezionali. Questa giornata è dedicata alla riflessione sulle condizioni che vive attualmente la donna all'interno della società con la proposta di attività e iniziative che possono esaurirsi in una giornata e che invece dovrebbero durare 365 giorni all'anno. L'efficacia di queste proposte serve a conquistare una forma di pensiero che permetta di affrontare e risolvere certe problematiche’. È con questo spirito che è stata introdotta la presentazione degli eventi che caratterizzeranno il calendario in programma dal 6 al 29 marzo, promosso dal Comune di Trieste-Assessorato Pari Opportunità.

GIOVANI - Importante e strategico il coinvolgimento dei giovani, che vede protagonisti in questa occasione, gli studenti del Galvani i quali hanno svolto un percorso di alternanza scuola/lavoro proprio sul tema delle 'pari opportunità' e che saranno impegnati a filmare le iniziative in programma. ‘Sono onorato di partecipare a questa manifestazione molto rilevante – ha detto il professor Suzzi, dell'Isis ‘Nautico-Galvani’ – che contribuisce, anche attraverso la collaborazione degli studenti, a far acquisire la 'consapevolezza' più che mai necessaria di questi tempi’.

SCUOLE - Ma la collaborazione delle scuole non si esaurisce qui. Continua il laboratorio di scrittura creatica con la ‘Divisione Julia’ che vede la partecipazione di oltre 700 studenti e ulteriori 10 istituti cittadini sul tema delle 'pari oppotunità', mediante l'elaborazione di articoli, video e racconti. Ricordati anche i preziosi contributi dell'Associazione Luna e L'altra e il progetto ‘Panchina rossa’, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale del 25 novembre, con il quale, nell'ambito dell'iniziativa ‘Mai! Nemmeno con un fiore’ promossa dal Comune, sono state collocate 5 panchine rosse in varie piazze di Trieste. Come anche quello che si occupa di orientare le giovani donne nelle carriere scientifiche per superare i pregiudizi che spesso non le vedono adatte a intraprendere lavori in questi ambiti.

COLLABORAZIONE - L'importanza della musica e della danza 'al femminile' è stata sottolineata da Ettore Michelazzi, di Trieste Flute Ensemble, in occasione del concerto ‘Musicalmente donna’ del 9 marzo all'Auditorium del Revoltella, dove una poltroncina con una sciarpa rossa starà a ricordare le vittime di femminicidio. Tea Giorgi, della Casa Internazionale delle Donne, ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare tutti assieme perchè così si stanno già ottenendo dei risultati. ‘Un' incessante attività che personalmente porto avanti con convizione dal 1974 e che grazie a crescenti e progressive collaborazioni di numerose donne e associazioni ha consentito di sviluppare una rete sempre più ampia per dar voce a tantissime donne 'sconosciute' che vivono la quotidianità’. Il programma delle attività è scaricabile qui.