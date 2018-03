Espulso rientra in Italia: arrestato 29enne

TRIESTE - Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato nel fine settimana, in località Pese, per violazione del provvedimento di espulsione. A fermare l’uomo è stata una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste.

L’ARRESTATO - R.S., le sue iniziali, si trova ora nel carcere locale di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il cittadino extracomunitario è stato identificato a bordo di un autobus di linea albanese nell’ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Dagli accertamenti sull’identità dei passeggeri è emerso che il 29enne. Era stato espulso dall’Italia nel 2016 dal Prefetto di Milano con divieto di reingresso per cinque anni. R.S. era, dunque, rientrato in Italia anticipatamente senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno.