TRIESTE - Quattro feriti di cui due gravi. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata del 7 marzo in autostrada. Il sinistro non si è però verificato, come si potrebbe pensare, lunga la strada, bensì all’interno dell'area di servizio Duino-Nord.

HA PERSO IL CONTROLLO - Il conducente di un’autovettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre stava uscendo dall'area e si è schiantato contro un tir che in quel momento era parcheggiato. Subito è stato chiesto l’intervento dei soccorsi attraverso il numero unico di emergenza, 112. La sala operativa regionale di emergenza sanitaria - Sores - di Palmanova ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze del 118.

QUATTRO FERITI - I medici hanno soccorso i quattro feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Due delle persone coinvolte nell'incidente avrebbero riportato traumi seri. Assieme ai sanitari all'area di servizio Duino-Nord è arrivata anche la polizia stradale e i carabineiri per i dovuti accertamenti.