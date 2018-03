Investito sulle strisce pedonali: 76enne in gravi condizioni

TRIESTE – Un uomo di 76 anni è stato investito sulle strisce pedonali mentre stata attraversando la strada in via Italo Svevo, all’incrocio con via Pola. L’anziano è stato travolto da una Ford Fiesta condotta da una 73enne.

Il fatto è accaduto alle 10.40. L’uomo è finito a terra ed è stato soccorso da un'auto medicalizzata e un'ambulanza del 118 prima di essere accompagnato all’ospedale di Cattinara in codice rosso. Il 76enne sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Trieste.