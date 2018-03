Auto contro moto in via Commerciale: una donna all'ospedale

TRIESTE - L’automobile tampona la moto, una donna finisce all’ospedale. L’incidente stradale si è verificato nella mattinata del 9 marzo, a Trieste, in via Commerciale, all’angolo con via Cordaroli. Erano circa le 8.15 quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi al numero unico di emergenza, 112.

L'INCIDENTE - Quando i sanitari sono giunti sul posto hanno subito soccorso la donna, che è sempre rimasta cosciente, e l’hanno trasportata all’ospedale di Cattinara. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’automobile avrebbe tamponato il mezzo a due ruote. A seguito dell’impatto la donna è stata sbalzata a circa un metro di distanza. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, la municipale e la polizia.