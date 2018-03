Corecom organizza a Trieste un seminario su par condicio in rete

TRIESTE - Alla vigilia del voto per il rinnovo dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Fvg) organizza, in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti, un seminario rivolto agli operatori dell'informazione sul tema della comunicazione politica in campagna elettorale. L'incontro, dal titolo 'Par condicio in rete-la comunicazione politica 2.0', si terrà a Trieste, nella sala Tessitori, accesso da piazza Oberdan 5, martedì 27 marzo, alle 15.30.



Lo scopo, approfondire le tematiche relative a una corretta informazione in regime di par condicio, con particolare riguardo a quanto viene diffuso in rete, non solo quindi sui media tradizionali. Si vuole approfondire, inoltre, quanto emerso dal recente tavolo di confronto promosso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agicom) con i cosiddetti Ott (Over the top) della rete, per fornire agli operatori dei media strumenti utili a una corretta informazione, capace anche di arginare il fenomeno dilagante delle fake news e degli insulti in rete.



A portare l'indirizzo di saluto e a introdurre l'argomento saranno Giovanni Marzini, presidente del Corecom Fvg, e Ivana Nasti, dirigente delegata ai rapporti Agcom/Corecom. Relatori saranno: Antonio Martuscello, commissario Agcom; Roberto Weber, presidente dell'istituto Ixe; Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili; Benedetta Alessia Liberatore, dirigente Agcom.