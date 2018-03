Virginia Raggi a Trieste per incontrare attivisti e portavoce del M5S

TRIESTE - La sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi sarà in Friuli Venezia Giulia e in Istria da lunedì 12 a mercoledì 14 marzo nell’ambito del progetto formativo 'Memoria - Il dramma del confine orientale italiano tra foibe e esodo'. Nel corso della sua visita incontrerà anche gli attivisti e i portavoce del MoVimento 5 Stelle nel corso di un incontro aperto a tutti in programma martedì 13 marzo alle ore 19.30 al Caffè Tommaseo di Trieste (piazza Tommaseo, 4c). Nel corso dell’evento sarà presentato anche Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del M5S alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Insieme a un folto gruppo di studenti della Capitale, la sindaca visiterà il Sacrario di Redipuglia, l’ex Campo profughi di Padriciano, la Foiba di Basovizza, la Risiera di San Sabba, Rovigno e Pola. È previsto anche un incontro nel salotto Azzurro del Comune di Trieste con il sindaco Roberto Dipiazza, al quale parteciperà la consigliera comunale del M5S Elena Danielis.