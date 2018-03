Arriva a Trieste Street Food Parade Truck Edition

TRIESTE - Arrivano a Trieste ulteriori iniziative che, oltre alla preannunciata manifestazione ‘Trieste in fiore’ di viale XX settembre (dal 17 al 25 marzo) andranno ad arricchire l'offerta di proposte e attrattive per la città nel fine settimana: ‘Mercanti in Piazza’, prevista sabato 17 marzo, in via Bellini, lungo il canale di piazza Ponterosso e l'International Street Food Parade Truck Edition, dal 16 al 18 marzo in piazzale Straulino e Rode.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI, co-organizzati dal Comune di Trieste, è stato presentato in Municipio dall'assessore al Commercio ed eventi correlati, Lorenzo Giorgi, con il presidente del Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia, Michele Franz, e il presidente dell'associazione M.A.S., Alfredo Orofino, organizzatori rispettivamente di ‘Mercanti in Piazza’ e di ‘International Street Food Parade Truck Edition’.

SABATO 17 MARZO, nel cuore di Trieste, in via Bellini, lungo il canale che arriva a Ponterosso, ci saranno le bancarelle del Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia che, in stretta collaborazione con il Comune, propone la consolidata formula della mostra mercato per un giorno, dalle 8 alle 20. Saranno una ventina le aziende locali selezionate presenti alla kermesse giornaliera dedicata al gusto, ma anche a tante interessanti curiosità per chi ama andare a caccia di novità, dall'oggettistica ai prodotti caratteristici.

MERCANTI IN PIAZZA REPLICHERÀ IL 17 NOVEMBRE a conferma del costante interesse nei confronti della formula mercatale riconosciuta come una delle più spiccate tradizioni italiane. In caso di avverse condizioni meteo, la manifestazione sarà rinviata alla settimana successiva.

L’INTERNATIONAL STREET FOOD PARADE TRUCK EDITION’ invece è la manifestazione all'insegna della gastronomia e della birra artigianale, a ingresso gratuito, prevista da venerdì 16 (dalle 18 a mezzanotte) a domenica 18 marzo (dalle 12 a mezzanotte), dalle 12 a mezzanotte, in piazzale Straulino e Rode. Una tre giorni dedicata alla gastronomia e al divertimento che vedrà allestiti 30 truck con cucine a cielo aperto italiane e internazionali. "Il nostro obiettivo - spiega il presidente Orofino - è realizzare eventi che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali, dare un’opportunità lavorativa a ragazzi ed a piccole imprese, mettere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura".

DUE I PUNTI FORTI DEL PROGRAMMA: CUCINE A CIELO APERTO E BIRRIFICI. I Truck food, animeranno lo spazio di Piazzale Straulino e Rode con una selezione di cibo per tutti i gusti. Si potranno gustare specialità tipicamente regionali come pani ca meusa, la bombetta pugliese, panzerotti, puccia romana, arrosticini, arancini, cuoppo napoletano, porchetta romana, panino con panelle, ma anche fritti napoletani, olive all’ascolana, carciofi alla giudia, hamburger e salsiccia di maiale nero, gnocco fritto, focaccia farcita, cassatina siciliana, piatti della cucina vegana e molto altro. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero prodotti tipici insieme a proposte fusion inedite, tra cui barbecue e panini americani, dolci ungheresi, animali esotici, specialità austriache, cucina greca, argentina e tante altre sorprese. Uno spazio sarà dedicato anche alla birra artigianale dei produttori italiani e stranieri, dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo. Dalla birra scozzese a quella tedesca alle birre artigianali italiane.