Rosato, legge elettorale? «Ha aiutato la governabilità»

TRIESTE - «La legge elettorale ha avvantaggiato le forze più grandi e ha aiutato la governabilità: la matematica non va commentata, ma verificata. Con un proporzionale puro, come volevano FI e M5S, avremmo avuto ancora una maggiore frammentazione. Inoltre la Corte Costituzionale ha bocciato il ballottaggio così come il premio di maggioranza». Il capogruppo uscente Dem, Ettore Rosato, padre dell'attuale legge elettorale, difende così a Radio 24 il suo 'Rosatellum'.