Trieste: cade sulle Rive e finisce all'ospedale

TRIESTE - Cade accidentalmente e sbatte violentemente la testa. L’incidente si è verificato nella mattinata del 13 marzo a Trieste in Riva Nazario Sauro, all’altezza del civico 8, lungo il tratto di strada tra l’acquario cittadino e il parcheggio situato sulle rive.

UNA CADUTA ACCIDENTALE - E’ stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Poco dopo le 10 la chiamata al numero unico di emergenza, 112. Sul posto sono intervenuti, in codice giallo, i sanitari che hanno soccorso la persona per un trauma cranico e una ferita al cuoio capelluto. Dopo la valutazione il ferito è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Cattinara.