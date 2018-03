Trieste: arrestato per spaccio un 20enne

TRIESTE - Nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio, disposto dalla Questura di Trieste in alcune aree a rischio di illegalità, è stato arrestato un cittadino straniero del 1998. Una volante della Questura lo ha notato in centro città, mentre porgeva un involucro sospetto a un soggetto pronto a corrispondergli in cambio una somma di denaro.

AVEVA GETTATO DELLA DROGA - Alla vista dei poliziotti entrambi si sono dati alla fuga ma Z.F. è stato raggiunto e bloccato in via Trento. Gli agenti hanno recuperato successivamente da terra oltre due grammi di hashish che il giovane aveva gettato sotto una vettura prima di esser fermato. Dopo gli accertamenti Z.F. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto alla locale casa circondariale del Coroneo a disposizione dell’A.G. competente.