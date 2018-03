Allianz Wall: ecco il nuovo segnapunti con 4 megaschermi all’Alma Arena

TRIESTE - Domenica 18 marzo sarà una giornata speciale per l'Alma Pallacanestro Trieste e per tutto il pubblico del basket triestino: grazie ad Allianz, infatti, si inaugurerà, in occasione dell’Allianz Day, il nuovo tabellone segnapunti e videowall a servizio dell'Alma Arena. Allianz Wall - questo il nome assegnato alla tecnologia, tanto attesa dal pubblico triestino - permetterà all'Alma Arena di effettuare uno strategico salto di qualità: oltre a garantire tutte le informazioni su punteggi, falli e cambi in tempo reale, grazie a una serie di schermi ad alta risoluzione renderà ancora più spettacolare la fruizione delle partite e candiderà l'impianto triestino a ospitare i principali eventi della Nazionale e match internazionali di basket. L'investimento sull’Allianz Wall va letto in un quadro più ampio di stretta sinergia e forte partnership con l'Alma Pallacanestro Trieste. Nel 2017, infatti, Allianz ha rafforzato il sostegno dato alla squadra in tre modi: estendendo la partnership da annuale a triennale fino al 2020, portando la sponsorizzazione da Gold a Platinum con l’inserimento del logo della Compagnia sulle divise di gioco della squadra, e offrendo un gesto concreto e molto apprezzato, cioè il nuovo parquet donato all’Alma Arena, superficie di gioco di altissimo livello, inaugurato proprio all’Allianz Day nel marzo dello scorso anno.

UNA TECNOLOGIA MOLTO ATTESA - «Il nostro compito oggi - ha dichiarato Gianluca Mauro, presidente dell'Alma Pallacanestro Trieste - è quello di ringraziare Allianz, che con grande lungimiranza sta compiendo assieme a noi il percorso necessario a far crescere in maniera sostanziale il basket a Trieste. Inaugureremo con grande emozione l'Allianz Wall, perché sappiamo che si tratta di una tecnologia tanto attesa dal nostro pubblico. Il nuovo tabellone segnapunti con videowall integrati ci permetterà di fare un salto di qualità nella fruizione dal vivo della partita, avvicinandoci a quello schema moderno e innovativo di coinvolgimento del pubblico in diretta». Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Spa ha commentato: «Siamo particolarmente soddisfatti di aver rafforzato la partnership con la Pallacanestro Trieste, un accordo che sta dando alla nostra società una grandissima soddisfazione. La squadra non solo è forte, ma porta con sé tanti valori che condividiamo e apprezziamo moltissimo: il gioco di squadra, l’abnegazione, l’allenamento e l’impegno nel raggiungere i risultati, grazie a una preparazione eccellente e facendo anche i giusti sacrifici che ogni squadra sportiva sa di dover fare». Maurizio Devescovi, sirettore generale di Allianz S.p.A. ha spiegato: «Domenica inaugureremo l’Allianz Wall, portando a compimento un percorso iniziato lo scorso anno e che ci sta molto a cuore, quello di adeguare l'Alma Arena ai migliori standard internazionali e offrire alla città di Trieste la 2 possibilità di ospitare importanti match di basket a livello internazionale. Dal parquet all'Allianz Wall, sono gesti concreti che vanno incontro allo stesso obiettivo: rispondere alla grandissima passione triestina per questo sport, facendo vivere a Trieste il grande basket, partite entusiasmanti ai più alti livelli». Mario Ghiacci, Direttore Generale dell’Alma ha aggiunto: «Allianz continua a sostenere con grande impegno l'attività della Pallacanestro Trieste, e mi associo al ringraziamento del Presidente Mauro nel dire che grazie ad Allianz questa città ora ha una sede prestigiosa e come poche altre in Italia per ospitare il grande basket e per creare le condizioni affinché il nostro pubblico possa avere la migliore esperienza sportiva».

SCHERMO VISIBILE DA TUTTI I POSTI A SEDERE - La tecnologia adottata all'Alma Arena per l’Allianz Wall è tra le più moderne in Europa: si compone di una serie di quattro schermi di 5,7x3,6 metri visibili da tutti i settori di posti, ed entrerà in uso nel match con Bondi Ferrara in calendario domenica 18 marzo, che è anche Allianz Day, la giornata che la Pallacanestro Trieste dedica al suo sponsor: i giocatori delle due squadre scenderanno in campo accompagnati, durante la presentazione e l'esecuzione dell'inno nazionale, da figli di dipendenti con indosso magliette con il logo Allianz. Oltre 300 tra dipendenti e familiari e 100 tra agenti, collaboratori e clienti di agenzie Allianz assisteranno al match in qualità di ospiti della Compagnia. Negli intervalli brevi, alcune hostess offriranno le magliette Allianz al pubblico, mentre l’intervallo più lungo vedrà tre coppie disputarsi, tirando a canestro nel campo, due biglietti per una partita di play-off offerti da Allianz. Infine, lo stand informativo Allianz sarà collocato nell’atrio dell’ingresso principale dell’Alma Arena a disposizione del pubblico.