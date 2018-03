TRIESTE – Concerti, libri, spettacoli e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera triestino

Swing night

Al Cafè Rossetti il venerdì sera è Swing. Torna anche questa settimana l'atteso appuntamento con Swingin' Friday, protagonista la grande musica Swing, Boogie, Shuffle, Rock'n'roll degli scatenati ottoni dei Flampet Horns di Stefano Franco con la partecipazuione straordinaria dei ballerini di Trieste Swing. Ad accompagnare in bellezza la serata, il consueto Aperitivo, i taglieri di prodotti freschi del territorio, i vini locali, le birre artigianali alla spina e le gustose cene dello Chef Manuel. Inizio alle 21 e ingresso libero.

Festa della poesia e della letteratura

Le «letture da un premio Nobel» sono un appuntamento che ha accompagnato fin dalla nascita la Festa della Poesia e della Letteratura. Venerdì 16 marzo alle 18.30, nell’Auditorium della Casa della Musica, i poeti di Poesia e Solidarietà si misureranno con la lettura di alcuni stralci tratti dalle opere del premio Nobel per la letteratura 2017, lo scrittore giapponese che vive in Inghilterra Kazuo Ishiguro. Verranno lette pagine scelte da «Il pallido orizzonte delle colline», «Quel che resta del giorno», «Quando eravamo orfani», «Non lasciarmi», «Un artista dal mondo fluttuante», «Notturni», «Il gigante sepolto». I testi stralciati andranno a costruire un macrotesto che vedrà alternarsi le appassionate voci dei lettori. Si legge nella motivazione di attribuzione del Premio Nobel a Ishiguro: «Nei suoi romanzi di grande forza emotiva ha scoperto l’abisso sottostante il nostro illusorio senso di connessione con il mondo». La lettura che ne verrà proposta esplicita questa motivazione, proponendo al pubblico quei temi che Ishiguro rappresenta come luogo di continua «sospensione»: il viaggio verso mete irrisolte, le memorie smarrite, la casa, spazio di solitudine e continuo desiderio, relazioni che non sanno dirsi e non sanno compiersi pur nella gentilezza degli affetti. Gli intermezzi musicali sono affidati al duo Paolo Martino Delmarco (violino) e Adelajid Zhuri (pianoforte), con musiche di César Franck e Antonín Dvořák. La registrazione dell’evento verrà inviata a Ishiguro stesso attraverso la Casa Editrice Einaudi, presso cui i libri di Ishiguro sono tradotti e che mantiene i contatti con l’autore.

Musica per le donne

Nell'ambito del programma di iniziative organizzate per la Giornata Internazionale della Donna, venerdì 16 marzo, alle 17, alla Casa Internazionale delle Donne di via Pisoni 3, si terrà il concerto «Bouquet di note» per arpa celtica (Elisa Manzutto) e soprano (Elisabetta Vegliach). L'appuntamento è promosso dal Comune di Trieste-Assessorato Pari Opportunità e dalla Casa Internazionale delle Donne.

Libri

Venerdì 16 marzo, alle 18 - Libreria Ubik, Piazza della Borsa la presentazione del libro «Il punto alto della felicità» di Mauro Daltin. Dialoga con l’autore Dušan Jelinčič. La montagna è anche nello sguardo di chi cammina, nel ritmo del passo, nei respiri dei tuoi compagni che si mescolano. La montagna è salita e discesa, simbolo perfetto dell’evoluzione di una vita. Sono i piedi e il fiato di Pietro che viaggiano lungo il sentiero impervio della sua esistenza. I momenti più importanti della vita di Pietro sono segnati da quattro ascese ad altrettante montagne. Salite dove il fantasma della felicità appare e scompare, vicino ma inafferrabile. C’è il Monte Dolada, in Alpago, in provincia di Belluno, spartiacque tra l’infanzia e l’adolescenza, dove lui, bambino di nove anni, intuisce il significato della morte e dell’amore. C’è il passo Vršič, in Val Trenta in Slovenia, dove Pietro, trentenne, in compagnia di un amico e del fantasma di Julius Kugy, impara che le certezze possono sciogliersi come neve al sole. C’è il monte Canin, fra Friuli e Slovenia, in cui il protagonista, camminando con il padre, capisce il senso del tempo, e l’impossibilità di tornare indietro. E infine c’è il Montasio, nelle Alpi Giulie, una salita sospirata dalla finestra di un piccolo borgo di dieci abitanti e mai compiuta. Perché il silenzio si è portato via tutti i sogni.

Cultura e arte

Venerdì 16 marzo all'Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante alle 18.30 Annamaria Ducaton presenterà il suo nuovo libro «Tropico», una bella raccolta di racconti e opere pittoriche che nascono dal tempo trascorso in quelle terre. Sarà accompagnata nella presentazione dall'attrice Giustina Testa che leggerà alcuni brani tratti dal libro e da Juan Vilardo, astrofisico di fama e musicista che suonerà il Quatro, strumento a corde originario del Venzuela , capace di creare la giusta atmosfera per la presentazione di questo libro.

Cinema

Venerdì 16 marzo al Cinema Ariston Ricomincio da noi (Finding Your Feet) di di Richard Loncraine con Imelda Staunton e Timothy Spall in versione originale sottotitolata in italiano! Film d’apertura del 35° Torino Film Festival, Ricomincio da noi è una commedia brillante e agrodolce sul «non è mai troppo tardi». Un racconto moderno, divertente e commovente su un vivace gruppo di donne energiche che affrontano gli imprevisti della vita con slancio e irresistibile vivacità. Il film sarà in programma alle 16.30, 18.45 e 21. Sandra, una signora borghese, se ne va di casa quando scopre che il marito, con il quale è sposata da 35 anni, ha una relazione con la sua migliore amica. Grazie alla sorella scoprirà però una curiosa scuola di ballo dove si appassionerà alla danza, sentendosi più libera e sbloccando tutto ciò che ha tenuto chiuso dentro di sé per molti anni: catapultata in un ambiente per lei totalmente insolito, inizierà una nuova vita.