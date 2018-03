‘#Per Manuel 2’: concerto di beneficenza al teatro Bobbio

TRIESTE - Venerdì 16 marzo, alle 20, al teatro Bobbio di via Ghirlandaio 12, a Trieste, si terrà il concerto di beneficenza ‘#Per Manuel 2’. Realizzata in co-organizzazione con il Comune di Trieste (assessorato al volontariato) e i patrocini dell'Università degli Studi di Trieste, della Lega Navale Italiana - sezione di Trieste e dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - l'iniziativa è parte integrante di una raccolta fondi in favore di Manuel Riccio Bergamas, trentenne studente triestino, in lotta da 9 anni contro la Sla, che lo ha reso invalido al 100% e bisognoso di assistenza continua e qualificata.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA BENEFICA (con ingresso gratuito e donazione libera) è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del Comune di Trieste, alla quale sono intervenuti l'assessore al Commercio, Eventi e Volontariato Lorenzo Giorgi, la prof. Elena Bortolotti con delega alla disabilità per l'Università degli Studi di Trieste, Pierpaolo Scudini per la Lega Navale, Paolo Scalamera per l'AISLA, il presidente del Triestina Club Bar Capriccio Michele Bertocchi e gli organizzatori Alessio Briganti e Chiara Gelmini.

LO SPETTACOLO di venerdì sera al Bobbio vedrà tra i protagonisti artisti come Alberto Bravin, polistrumentista della Premiata Forneria Marconi; il trio vocale swing delle Babettes, accompagnate dai fiati della The 1000 Streets' Orchestra; il cantautore blues Enrico Cortellino, in arte Cortex; la Maxmaber Orkestar con le sue note balkan folk; i Sardoni Barcolani Vivi e 6 Pence -Queen Tribute. Non mancherà l'intrattenimento affidato alla verve musicale e non solo di Maxino, Flavio Furian e Raffaele Prestinenzi. In apertura si esibirà anche la cantante Fiore Lazzerini. (allegato pdf breve descrizione artisti).

BENEFICENZA - Un plauso e sostegno all'iniziativa sono stati espressi dall'assessore Lorenzo Giorgi, che ha voluto esprimere «un particolare grazie a queste persone, che fanno volontariato vero, che si occupano di persone meno fortunate di noi donando il loro tempo. Chi si occupa di altre persone è una colonna portante di questa nostra società, che senza volontari non starebbe in piedi. Tutto ciò è un bell'esempio per tutti noi». Da segnalare che, sempre per aiutare Manuel, a cura dei tifosi organizzati della Triestina calcio sono stati raccolti oltre 2 mila euro, approfittando anche dell'ultimo incontro casalingo degli alabardati in casa, domenica scorsa, contro il Vicenza. Al temine, Manuel Riccio Bergamas, seguendo da casa, via streaming. la conferenza stampa, ha inviato un particolare e sentito ringraziamento, sottolineando come ‘le cose fatte con amore vengono sempre stupende’. Estremi per le donazioni sono anche disponibili sul sito www.permanuel.it.



