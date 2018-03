Alitalia, il primo volo 'Trieste-Roma' torna alle 7.05

TRIESTE - A seguito del costruttivo confronto con le autorità locali e aeroportuali, Alitalia e Trieste Airport hanno concordato la rimodulazione dell'orario del primo volo del mattino in partenza per Roma Fiumicino, dalle 6.30 alle 7.05, tornando così all'orario precedente. Viene confermato lo slittamento del secondo volo, dalle 8.05 alle 11.10, per venire meglio incontro alle esigenze dei passeggeri.

Dalla Compagnia italiana si sottolinea che in media oltre il 50% dei passeggeri provenienti da Trieste prosegue verso altri scali; da qui l'idea di anticipare il primo volo del mattino alle 6:30, proprio per consentire ai viaggiatori di usufruire di tutte le coincidenze in partenza dall'hub di Fiumicino. L'orario delle 7.05 permette comunque di usufruire di gran parte connessioni mattutine verso gli aeroporti del Sud Italia, le destinazioni internazionali e quelle intercontinentali.