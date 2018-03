Furti in abitazione: il ladro lascia un'impronta e la polizia lo arresta

TRIESTE – Lo cercavano da tempo per alcuni furti commessi in città. Lo scorso 11 marzo, durante i consueti servizi di controllo effettuati in prossimità del confine di Stato dal settore di Polizia di Frontiera – sottosezione di Fernetti - , M. F., cittadino albanese 33enne, è stato sottoposto a un controllo a bordo di un autobus di linea, in uscita dal territorio nazionale.

I FURTI - Negli ultimi mesi del 2016 sono stati registrati una serie di furti in abitazione, commessi col medesimo modus operandi ed effettuati a seguito di effrazione: la situazione ha fatto ritenere alle forze dell’ordine che potesse trattarsi di soggetti ‘trasfertisti’ dediti a tale tipologia di reato. La squadra mobile di Trieste ha quindi subito avviato le indagini, anche attraverso l’analisi di tabulati telefonici e l’intreccio dei dati relativi alle vetture in transito.

IL LADRO ‘SI E’ TRADITO’ DA SOLO - In occasione di uno dei furti, commesso il 22 dicembre 2016 in una villetta di via Berserzio, il malvivente aveva rubato anelli in oro, un bracciale e alcune collane, dopo aver infranto parte del vetro di una finestra. Proprio su quel vetro rotto era però rimasta un’impronta digitale grazie alla quale gli specialisti del Gabinetto di Polizia Scientifica sono poi riusciti a dare un nome al ladro. Sulla scorta di questi elementi, nell’aprile del 2017 è stata presentata alla Procura di Trieste l’informativa di reato nei confronti di del cittadino albanese, senza fissa dimora, gravato da precedenti specifici, così che a suo carico il Pm titolare del fascicolo ha ottenuto dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tuttavia, le ricerche avevano dato esito negativo fino allo scorso 11 marzo. Ora l’uomo è in carcere.