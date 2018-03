Steven Tyler, icona rock globale, in concerto a Trieste

TRIESTE - La città di Trieste si conferma in questo 2018 fra le grandi capitali europee dei concerti internazionali. Dopo gli annunci dei primi due grandi live dell’estate con protagonisti i fenomeni metal Iron Maiden e il visionario mito new wave David Byrne, arriva, dopo i rumors dei giorni scorsi, l’ufficialità anche per il terzo grande nome del calendario di ‘Live in Trieste’, rassegna che a luglio richiamerà in città decine di migliaia di persone.

ICONA ROCK GLOBALE - A salire sul palco della meravigliosa Piazza Unità d’Italia, fra le piazze più belle del mondo, sarà la super star mondiale Steven Tyler, icona rock globale e voce che si annovera come una delle più importanti della storia della musica. Il front man degli Aerosmith si esibirà a Trieste assieme alla band The Loving Mary, in quella che sarà l’unica data italiana nel Nordest e di tutta l’Europa dell’Est dell’artista, il prossimo 18 luglio. Ad aprire i concerti il duo country The Sisterhood Band (formato da Ruby Stewart, figlia di Rod Stewart e da Alyssa Bonagura).

I BIGLIETTI per questo nuovo grande evento musicale in Friuli Venezia Giulia, organizzato da Zenit Srl, con la collaborazione di Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFVG e Live Nation, saranno in vendita a partire dalle 10 di mercoledì 21 marzo su Ticketone e Ticketmaster e sui circuiti esteri Oeticket e Eventim.

Tutte le informazioni e i punti vendita su www.azalea.it .