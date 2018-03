Il sindaco di Tolmezzo sfida a cucchiaiate di tiramisù il primo cittadino di Treviso

TRIESTE - L’idea di lanciare un #tiramisuday (sito ufficiale: www.tiramisuday.com), ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, è venuta alla ‘coppia fondente’ del food writing italiano, gli scrittori e giornalisti piemontesi Clara e Gigi Padovani, che hanno al loro attivo decine di libri e che con il loro Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato (Giunti, maggio 2016) hanno rilanciato l’attenzione sulla storia del dessert, riscoprendone le vere origini friulane e venete. E poi, «perché non c’è niente di meglio che affondare il cucchiaio in quel dessert per dimenticare il grigiore dell’inverno», dice Clara Padovani, strizzando l’occhio ad un irrinunciabile peccato di gola.

UN’ICONA E TRA I DOLCI ITALIANI - Festeggiare il #tiramisuday significa prendersi il giusto tempo per preparare e gustare il tradizionale dolce al cucchiaio, ormai vera e propria icona della cucina italiana. E, trattandosi di tradizioni gastronomiche italiane, il tema non poteva che interessare anche Eataly. Proprio in quanto icona e tra i dolci italiani più conosciuti e amati nel mondo, Enrico Panero, Executive chef di Eataly, ha studiato, elaborato e proposto la versione ‘Tiramisù Eataly’.

‘SPAGHETTO EATALY’ - Un progetto che segue quello dello ‘Spaghetto Eataly’ presentato nella primavera del 2017 e diventato in un anno uno dei piatti più apprezzati e serviti in tutti gli Eataly in Europa «L’anno scorso in occasione del decimo anno di Eataly - racconta Enrico - abbiamo creato la ricetta di un piatto che da sempre rappresenta la cucina italiana nel mondo: lo spaghetto al pomodoro, semplificando al massimo la ricetta tradizionale e mettendo così in risalto le materie prime utilizzate. Lo stesso abbiamo fatto quest’anno lavorando alla ricetta del ‘Tiramisù Eataly’ concentrandoci su una modalità per realizzare facilmente, anche a casa, un dessert con una grande storia italiana alle spalle».

‘TIRAMISÙ EATALY’ - Nasce così il ‘Tiramisù Eataly’ preparato con i Savoiardi SavoSardo fatti a mano, il caffè il Supremo della Cooperativa Sociale Pausa Café, le uova biologiche di Olivero Claudio, il mascarpone fresco Mambelli, il cacao in polvere Due Vecchi di Venchi da pregiate miscele del centro e sud America, lo zucchero semolato Italia Zuccheri e panna fresca. Il ‘Tiramisù Eataly’ sarà presentato quest’anno, il 21 marzo, in occasione del #tiramisuday, ed è già disponibile in tutti gli Eataly in Italia e in Europa. Le aspettative legate al ‘rumore mediatico’ dedicato al tiramisù sono alte: nel 2017 in tutti i 34 Eataly del mondo (oggi diventati 39) si sono avvicendati eventi, degustazioni, show cooking per il #tiramisuday e moltissimi media italiani ed esteri hanno raccontato la celebrazione del dessert.

DUE GLI EVENTI CLOU: a Eataly Trieste e a Eataly New York Downtown, con protagonisti i Padovani, giornalisti di settore, esponenti delle istituzioni, chef e pasticceri di fama. Da allora si sono moltiplicate le manifestazioni dedicate al tiramisù, con coppe del mondo, Guinness World Record, creazione di nuovi prodotti alimentari – dai cioccolatini agli spumanti – che cavalcano il nome del dolce, tradotto in 23 lingue del mondo.

QUEST’ANNO EATALY CELEBRA IL DESSERT coinvolgendo alcuni dei più seguiti food influencer di Torino, Milano e Roma ai quali, nella giornata del 21 marzo, proporrà attività golose e contest dedicati al #tiramisuday e al #tiramisueataly. Tutti gli influencer coinvolti riceveranno a casa il kit con i prodotti freschi per realizzare il ‘Tiramisù Eataly’ e potranno così sperimentare e condividere sui social la ricetta di Panero, l’alta qualità dei prodotti Eataly e la loro creatività! La consegna degli ingredienti a casa dei food blogger verrà effettuata attraverso Eataly Today (today.eataly.it), il servizio di Eataly dedicato alla spesa online che permette di ricevere comodamente a casa con consegna in giornata non solo prodotti alimentari di alta qualità confezionati, ma anche freschi e freschissimi. Sempre il 21 marzo sarà lanciato anche un contest fotografico per tutti i follower e amici di Eataly, che potranno condividere le foto dei loro tiramisù sui canali social con gli hashtag #tiramisueataly e #tiramisuday. Le foto più belle saranno premiate e condivise sui canali social Eataly.

FICO EATALY WORLD - Alla giornata partecipa anche FICO Eataly World, il parco dell’agroalimentare più grande del mondo, a Bologna, vetrina simbolo del cibo italiano, che il 21 marzo alle 12 festeggerà il #tiramisuday attraverso una iniziativa lanciata da Oscar Farinetti e organizzata da Clara e Gigi Padovani: trevigiani e friulani si confronteranno con uno show cooking e una inedita e straordinaria sfida all’ultima cucchiaiata di dolcezza.

LA SFIDA - Saranno presenti, con le loro squadre di pasticceri, il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo e il sindaco di Tolmezzo (Ud), Francesco Brollo. A suggellare l’attività degli sfidanti, ci sarà una giuria tecnica composta dalla prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani, con il presidente Gino Fabbri, Santi Palazzolo, il pasticcere siciliano che nel 2015 ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo, giornalisti e opinion maker del cibo italiano. Tutti loro, insieme ad una giuria popolare di 50 persone scelte tra il pubblico, decreteranno il #toptiramisu18.

‘TIRAMISÙ DELLA PACE’ - I veneti e i friulani lavoreranno poi insieme per offrire a tutti un ‘tiramisù della pace’, perché questa specialità che il mondo ci invidia è un patrimonio di tutta la cucina italiana e perché, come ha dichiarato Simonetta Agnello Hornby, su Tiramisù (Giunti) l’attenzione verso il tiramisù rappresenta «un altro passo avanti nell’unione tra Nord e Sud», come puntello per la «fusione dolciaria della nostra nazione».