TRIESTE – Musica, spettacolo, cinema e cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del giovedì sera triestino.

Musica a palazzo

È la Fisarmonica la protagonista dell'appuntamento, in calendario giovedì 22 marzo, con «Le stanze della musica», ciclo realizzato nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» e il Conservatorio «G. Tartini». La formula è quella, già sperimentata con successo, di una speciale visita guidata dedicata di volta in volta a uno o più strumenti delle collezioni dello Schmidl, nella sua sede di Palazzo Gopcevich (via Rossini 4), presentati dai giovani musicisti del Tartini e dai loro insegnanti. Gli appuntamenti sono in calendario il giovedì, da novembre a maggio, e sono proposti in un doppio turno: il mattino alle 11 per gli studenti delle scuole, con particolare attenzione a quelle ad indirizzo musicale (con biglietto scolastico di 1 euro) e il pomeriggio alle 17.30 (con il normale biglietto di accesso al Museo).



Cinema

Giovedì 22 marzo, alle 20.30, per la rassegna On/Off, la proiezione di Gramsci Antonio detto Nino. Gramsci Antonio detto Nino racconta frammenti della vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento. Vita assolutamente privata: sullo sfondo, e solo sullo sfondo, il tormentoso rapporto con il PCI e l'internazionale socialista, le incomprensioni con Togliatti e Stalin. E l'ombra di Benito Mussolini. In primo piano invece la feroce sofferenza di un uomo che il fascismo vuole spezzare scientificamente, che vive una disperata solitudine, e in dieci anni di prigionia, giorno dopo giorno, si spegne nel dolore e nell'assenza delle persone che ama: la moglie Julka, i figli Delio e Giuliano. Il primo lo ha visto piccolissimo, il secondo non lo ha nemmeno mai conosciuto. Proprio le bellissime lettere ai suoi figli sono state il punto di partenza: tenerissime epistole a Delio e Giuliano, ai quali Gramsci scrive senza mai nominare il carcere e la sua condizioni fisica e psichica, dando il meglio di sé come uomo genitore e pedagogo. Ma accanto a queste, le lettere di un figlio devoto a una madre anziana che lo aspetta in Sardegna e non capisce. Le lettere di un fratello. Di un marito. Il corpus delle lettere di Antonio Gramsci ai familiari è un capolavoro di umanità, etica, onestà spirituale e sofferenza, un romanzo nel romanzo, che apre a pensieri, dubbi, misteri che raccontare in teatro è avventura sorprendente.

Musica live

Al Round Midnight, giovedì 22 marzo, alle 22, il live di Zabriski. Progetto cantautorale di Lorenzo Valè, musicista vicentino classe 1993. La passione per il blues si incontra con i racconti della musica italiana. Nella primavera del 2018 uscirà il prossimo lavoro in studio edito La Cantina Records.



Conferenze

Giovedì 22 marzo alle 17.30, «Cronache del bambino anatra» in scena al teatro Rossetti di Trieste dal 20 al 25 marzo, si terrà, presso la Sala Bartoli, un incontro aperto al pubblico. Un'opportunità per dialogare con le protagoniste dello spettacolo Maria Ariis e Carla Manzon e per approfondire il variegato tema della dislessia grazie all'intervento di Erica Sirorich presidente della sezione triestina dell'Associazione Italiana Dislessia. Un prezioso racconto a più voci dove il linguaggio logico della scienza e quello creativo del teatro accompagnano lo spettatore alla visione dello spettacolo. «Cronache del bambino anatra» è in scena fino a domenica 25 marzo.

Storia e acqua

Giovedì 22 marzo - Giornata Mondiale dell'Acqua - alle 18 al Salone degli Incanti di Trieste si terrà la conferenza, a ingresso libero e collegata alla mostra «Nel mare dell'intimità», Il progetto Liburna. L'evento porterà a Trieste, insieme a Danilo Leone, Maria Turchiano (Università di Foggia), anche Giuliano Volpe Presidente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici e già Rettore dell’Università di Foggia. Gli ospiti, supportati anche dalla proiezione di un video, illustreranno al pubblico il «Progetto Liburna». Questo importante progetto di ricerca, che prende il nome dalla liburna, tipica imbarcazione illirica, è importante perchè ha messo a fuoco l’archeologia dei paesaggi costieri dell’odierna Albania, tra la baia di Valona e il promontorio di Karaburun. A partire dal 2006, le indagini subacquee e lungo la riva hanno raccolto una ricca serie di informazioni sulle frequentazioni preromane e romane, medievali e di età moderna, che permettono di rintracciare fasi e modi del popolamento antico. Il progetto ha avuto l’ulteriore merito di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio sommerso dell’area, con la costituzione di una carta archeologica. Al momento dell’avvio delle ricerche non esisteva alcuna indicazione precisa su relitti antichi e su siti sommersi a eccezione di alcuni materiali – in particolare anfore –, frutto di rinvenimenti isolati, conservati in vari musei albanesi. Il «Paese delle aquile», infatti, nonostante la straordinaria importanza dei suoi litorali, costellati da porti e approdi antichi, non aveva conosciuto nei decenni precedenti uno sviluppo della ricerca archeologica subacquea paragonabile a quello di altri paesi del mediterraneo occidentale. Basti pensare che durante gli anni del regime comunista l’attività subacquea era di fatto proibita, mentre dopo la sua caduta, e nella fase dei grandi sconvolgimenti che ha conosciuto il paese negli anni novanta, si è avviata una drammatica e preoccupante attività di depredamento di beni archeologici sommersi. Alle 17, visita guidata della curatrice della mostra Rita Auriemma (30 posti disponibili). Sbigliettamento a partire dalle 16.30. La visita è gratuita, l’ingresso alla mostra a pagamento e dà diritto a un posto riservato per la conferenza delle 18.

Per i più piccoli

Nuovi appuntamenti del ciclo Incontriamoci #abassavoce, promosso dal progetto locale «Nati per Leggere» in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private. Allo scopo di offrire un'occasione alle famiglie di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli e ricevere consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita: Giovedì 22 marzo, dalle 10 alle 11, alla Biblioteca dell’Associazione Italo Americana Fvg American Corner – (piazza Sant’Antonio 6, 2. piano), incontro bilingue inglese-italiano rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi.