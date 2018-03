Fernetti: i carabinieri di Aurisina fermano due ricercati

TRIESTE - Il valico confinario di Fernetti si conferma uno dei passaggi preferiti per i soggetti colpiti da provvedimenti di carcerazione su tutto il territorio nazionale. «Si tratta - come precisano i carabinieri di Trieste - di persone spesso originarie dell’Europa dell’Est e dei Balcani, che tentano di sottrarsi all’esecuzione della pena lasciando l’Italia».

È IL CASO DEGLI ULTIMI DUE ARRESTATI, entrambi di nazionalità romena, rintracciati dagli uomini dell’Arma di Aurisina in due distinti controlli effettuati a bordo degli autobus di linea, nella giornata del 21 marzo. La prima arrestata è una donna, S. C. A., classe 1991, destinataria di un ordine di carcerazione della Procura del Tribunale per i minorenni di Milano, per una serie di furti commessi a Milano nel 2009. Il secondo arrestato è un uomo, B. P., classe 1996, che deve scontare la pena di 2 anni e 8 mesi per una rapina in concorso commessa nel 2014, sempre a Milano. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Trieste ove sconteranno le relative pene.