Festa di Corpo al Reggimento ‘Piemonte Cavalleria’

TRIESTE – Il reggimento ‘Piemonte Cavalleria’ ha celebrato nella mattinata del 22 marzo, nella caserma ‘Brunner’ di Opicina, il 169° anniversario dei fatti d' Arme della Sforzesca accaduti il 21 marzo 1849.

IN QUELLA BATTAGLIA i Cavalieri dell’allora ‘Piemonte Reale’ che furono impegnati a contrastare, con numerose cariche, le forze nemiche austriache, scrissero una tra le più belle pagine della storia della prima guerra d'Indipendenza.

LA CERIMONIA MILITARE, a cui hanno preso parte autorità civili e militari di Trieste, si è svolta alla presenza del Comandante della brigata alpina ‘Julia’ Generale Paolo Fabbri. Il Colonnello Giuseppe Russo, 96° Comandante di ‘Piemonte Cavalleria’, ha ricordato gli avvenimenti dell’epoca, ripercorrendo tutti gli eventi che si verificarono in quella giornata, rimarcando il sacrificio di tutti i Cavalieri che quel giorno offrirono la propria vita per la Patria e per gli ideali di libertà. La cerimonia si è poi conclusa con la tradizionale carica, con cui gli uomini e le donne di ‘Piemonte Cavalleria’ hanno idealmente ripercorso e onorato le eroiche gesta di chi li ha preceduti.

IL REGGIMENTO ‘PIEMONTE CAVALLERIA’, unità esplorante della brigata alpina ‘Julia’, è stato fondato il 23 luglio 1692 ed è, oggi, uno dei reparti più antichi e prestigiosi dell’Esercito Italiano. Con le proprie unità operative partecipa a tutte le missioni in cui la Forza Armata è chiamata a fornire il proprio contributo in termini di stabilità, sicurezza e supporto umanitario alle popolazioni colpite da eventi bellici. Dal 2004 ‘Piemonte Cavalleria’ è insignito della cittadinanza onoraria di Trieste.