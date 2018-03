Trieste: torna 'State Of The Net'

TRIESTE - Tornerà a Trieste il 14 e 15 giugno prossimi, e sarà dedicata alle 'Conseguenze' (Consequences) delle nostre azioni in Rete, l'edizione 2018 di 'State Of The Net', conferenza internazionale sui temi legati al digitale e a Internet. Ideata nel 2008 e curata dai giornalisti Beniamino Pagliaro e Sergio Maistrello, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'azienda Insiel Spa, e dall'imprenditore goriziano Paolo Valdemarin, State of the Net ha saputo approfondire temi caldi del rapporto tra società e Rete, anticipandone alcuni che oggi sono di stretta attualità: tra i titoli degli anni passati "Fatti" (sul rapporto tra social media e fake news, nel 2016), "Algoritmi" (2015), "Smart life" (2014). Il tema di quest'anno avrà a che fare con la società, ossia su come le cose di solito sono più complesse di quanto sembri su come i cittadini e le organizzazioni devono essere consapevoli delle conseguenze delle loro scelte.