Incidente sul lavoro al molo VII: operaio finisce in ospedale

TRIESTE – Incidente sul lavoro a Trieste nella serata del 26 marzo. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata attorno alle 21.10.

I SOCCORSI - Al molo VII un operaio è stato colpito alla testa da un corpo contundente. L’uomo è stato trovato a terra, cosciente. Dalla Sores - sala operativa regionale emergenza sanitaria - sono state invate sul posto un’automedica e un’ambulanza in codice giallo. L’operaio ferito è stato trasportato, in condizioni stabili, al pronto soccorso di Cattinara. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.