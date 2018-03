Innovazione: altri 4 milioni per finanziare le piccole e medie imprese

TRIESTE - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha assegnato altri 4,2 milioni di euro per incrementare la dotazione finanziaria del bando per gli aiuti alle Pmi (Piccole e medie imprese) finalizzati all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'Ict (Information and Communications technology) le cui graduatorie provinciali sono in via di ultimazione da parte dei competenti organismi gestori; le Camere di commercio.

DA 7 A 11 MILIONI - L'intervento rientra nel programma operativo regionale Fesr 2014-20 inerente investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della regione. Grazie a ulteriori 4.226.051,11 euro, la dotazione complessiva del bando passerà dall'attuale importo di 7.095.394,20 euro a quello di 11.321.445,31 euro, così da poter finanziare un più ampio numero di progetti presentati.

E NON BASTERANNO - L'ammontare delle risorse richieste dalle imprese che hanno fatto domanda è stato pari a circa 16 milioni. Dai dati attualmente rilevabili dalle istruttorie svolte dalle Camere di commercio si può stimare che gli aiuti complessivamente ammissibili avranno un importo inferiore alla somma richiesta di 16 milioni, ma in ogni caso la nuova dotazione finanziaria sarà completamente utilizzata.