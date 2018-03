Polizia di Stato: latitante romeno arrestato a Fernetti

TRIESTE - Era ricercato dal 2014 per una condanna emessa nel capoluogo lombardo: è stato arrestato martedì pomeriggio a Fernetti da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Il 29enne cittadino romeno, I.M. le inziali, si trova ora nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve espiare la pena di otto mesi di reclusione per delitti contro la fede pubblica e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il cittadino comunitario è stato identificato a bordo di un autobus romeno proveniente dalla Spagna e diretto in Romania; il mezzo è stato fermato per un controllo nell’ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Dagli accertamenti sull’identità dei passeggeri è emerso che I.M. era destinatario di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano.