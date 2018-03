TRIESTE - Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste sarà impegnato in una tournée di tre settimane in Giappone con un nuovo allestimento de La traviata di Giuseppe Verdi che toccherà le principali città nipponiche fra Ottobre e Novembre 2019, tra le quali Tokyo, Osaka, Nagoya, Sendai, Omiya, Yokosuka. Sponsor è Allianz, gruppo assicurativo internazionale radicato in Italia e a Trieste. A dirigere orchestra e Coro sarà il M. Fabrizio Maria Carminati. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Teatro Verdi. A Tokyo la Fondazione sarà accolta al "Bunka Kaikan Tokyo", il più importante teatro della città. La Traviata è un'opera simbolo del repertorio italiano. L'organizzazione di trasferta e produzione coinvolgerà 110 professionisti.