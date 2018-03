Pasqua: la polizia ferroviaria del Fvg aumenta i controlli

TRIESTE - Il periodo delle festività pasquali vedrà un incremento dei servizi della Polizia Ferroviaria in Fvg in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario. Sono previsti un aumento delle pattuglie in stazione nelle giornate in cui è atteso un maggior afflusso di viaggiatori; il potenziamento dei servizi a bordo dei treni, particolarmente su quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura; l'impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno; il rafforzamento dei dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie; l'intensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni. Nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Fvg disporrà giornalmente in media di 110 operatori e di 90 pattuglie in stazione e a bordo treno, assicurando la presenza su 170 convogli.