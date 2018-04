Un corso gratuito di autodifesa per tutte le donne che partecipano a ‘Trieste in the Arena’

TRIESTE - Imparare a utilizzare lo spray anti-agressione in maniera consapevole. Questo l’obiettivo del corso gratuito di difesa personale organizzato nell’ambito della manifestazione 'Trieste in the Arena' in programma domenica 15 aprile al Palachiarbola di Trieste, dalle 18 alle 20.

IL CORSO insegnerà alle partecipanti come utilizzare lo spray antiaggressione, come affrontare psicologicamente e fisicamente situazioni di pericolo e come adottare una mentalità difensiva per prevenire situazioni di rischio. Verrà presentata la normativa vigente che regola l’utilizzo dello spray e il suo impiego sia da un punto di vista sia pratico che tecnico.

L’INIZIATIVA è organizzata dalla società "Il Gladiatore Academy» che per l’occasione omaggerà tutte le donne presenti di uno spray anti aggressione omologato dal Ministero degli Interni. Il corso sarà tenuto da istruttori di difesa personale (sistema Close Combat Defense System) riconosciuti dal Msp Italia, Ente di promozione Sportivo riconosciuto dal Coni, che hanno l’autorizzazione per divulgare questo metodo. Un’opportunità da non perdere per imparare a conoscere uno strumento che è utilizzabile in più situazioni e circostanze e può aiutare, in modo legale, a sentirsi più sicuri. Per partecipare al corso è sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso alla manifestazione 'Trieste in the Arena'.

Il Gladiatore Academy: via Paesiello 3-3/1 Trieste | asd-ilgladiatore@hotmail.com | 327 8128132 |