Bullismo e cyberbullismo: 5 incontri per combatterlo

TRIESTE - «Tre diversi approcci metodologici per prevenire o gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo»: è il titolo di una serie di incontri gratuiti organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Ats Effepi Orientamento (associazione di Enti di formazione professionali regionali) e rivolti a chiunque fosse interessato all'argomento.

CINQUE INCONTRI - Nei mesi di aprile e maggio si terranno cinque laboratori, il primo dei quali è in programma venerdì 6 aprile a Trieste nella sede della Regione di Scala dei Cappuccini 1, dalle 9 alle 17. L'iniziativa rappresenta un momento di approfondimento dei temi già affrontati in occasione della «Giornata di studio sui modelli di intervento sperimentali per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo» organizzata dalla Regione il 12 gennaio scorso a Trieste.

APERTO A TUTTI - Il ciclo di incontri punta a offrire a insegnanti ed educatori e a tutti gli interessati conoscenze e strumenti utili per prevenire e gestire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in diversi contesti educativi. Vengono approfonditi in particolare gli ambiti legati alle neuroscienze e al benessere psicologico, alla social influence, all'analisi degli stili comunicativi online e della mediazione del conflitto, anche attraverso il confronto in piccoli gruppi.

INCONTRI SUCCESSIVI - Il laboratorio rientra tra le proposte di percorsi di orientamento educativo del Catalogo regionale dell'offerta orientativa (Fondo sociale europeo, programma specifico 9/15). Dopo l'appuntamento triestino del 6 aprile, gli incontri successivi si terranno sempre di venerdì e sempre dalle 9 alle 17. Il 13 aprile a Monfalcone all'EuroPalace School di via Cosulich 20. Il 20 aprile a Pasian di Prato all'Enaip Centro Servizi formativi del Friuli in via Leonardo da Vinci 27. L'11 maggio a Pordenone allo Ial Friuli Venezia Giulia di viale Grigoletti 3. Il 18 maggio 2018 Gemona del Friuli allo Ial Friuli Venezia Giulia di via Bariglaria 144.

ISCRIZIONI - Per il laboratorio in programma il 6 aprile a Trieste c'è tempo per iscriversi fino a domani (contatto Anna Andriani, 040 6726311 - 040 6726343, anna.andriani@ial.fvg.it); per gli incontri successivi il referente è Tiziana Anastasia (tel. 0434 505426, tiziana.anastasia@ial.fvg.it).