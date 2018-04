Miela Music-Live: a Trieste arriva il James Taylor Quartet

TRIESTE - Una miscela esplosiva di soul, funk, jazz, spy movies, r'n'b, il tutto capitanato dallo splendido suono dell'organo Hammond di Taylor. Tutto questo è James Taylor Quartet che si esibirà (organizzazione: Bonawentura) in un live sabato il 7 aprile, alle 21.30, al Teatro Miela. Per definire il sound della band, il pianeta musica si è visto obbligato a coniare un nuovo termine: Acid Jazz! Da allora Jtq ne è diventato il gruppo-simbolo.

SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVI SODALIZI SONORI, escono con il nuovo esperimento musicale intitolato The Rochester Mass: un disco unico, distribuito in Italia da Goodfellas. Registrato in un giorno con il coro di Rochester, The Rochester Mass è il primo album di funk e musica sacra mai pubblicato, un raro esempio di fusion. Prevendita alla biglietteria del teatro (tel. 0403477672) tutti i giorni dalle 17 alle 19. www.vivaticket.it