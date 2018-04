Il 26enne originario di Cento, scomparso da Lubiana, sarebbe stato visto a Trieste

TRIESTE - Una guardia giurata dell'Italpol in servizio al supermercato Pam di via Miramare, a Trieste, come si legge in una nota, «ha visto, in un gruppo di quattro giovani visibilmente alterati, Davide Maran, del quale si sono perse le tracce a Lubiana lo scorso 25 marzo». La guardia ha immediatamente segnalato la presenza ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le ricerche. Il fatto è avvenuto il 31 marzo scorso. Dell'accaduto Italpol ha presentato denuncia all'arma dei carabinieri alla quale è stata fornita una descrizione particolareggiata anche di chi era in compagnia di Maran.

IL RAGAZZO SCOMPARSO - L’ultima volta che è stato visto, lo studente 26enne originario di Cento, in provincia di Ferrara, indossava una giacca verde scura, jeans azzurri, scarpe marroni e un berretto nero con striscia rossa. Davide - occhi verdi, capelli biondo scuro, alto 1 metro e 85 - si trovava nella capitale slovena dall’inizio dell’anno accademico per frequentare un master in fitochimica.

L'APPELLO DELLA FAMIGLIA - La sorella del giovane, Angela, lo scorso 3 aprile, attraverso Facebook diceva: «Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 Marzo scorso a Lubiana. Come capirete è un momento molto difficile per noi quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche. - e prosegue - Chiedo a chiunque abbia amici o conoscenti a Lubiana e dintorni di continuare a condividere l'articolo o il volantino qui sotto: entrambi riportano i numeri da contattare per segnalazioni, che vanno fatte in primis a polizia e carabinieri, anche in Italia. Ovviamente potete fare riferimento anche a me o mia sorella Elena Maran».