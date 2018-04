Trieste: si cercano tre minorenni scappati di casa

TRIESTE - Sono tre i minorenni residenti a Trieste che si sono allontanati volontariamente dalle loro case. Si tratta di una 16enne triestina, Cristina Renzoni, e di due fratelli marocchini, residenti da anni a Trieste, il 16enne Achraf Essatir e il fratello 17enne Imane Essatir. A darne notizia, Su richiesta delle famiglie, i carabinieri di Trieste.

SONO TRE AMICI - I ragazzi, legati da amicizia, si sono volontariamente allontanati dalle loro case. Le prime ricerche hanno consentito di appurare il loro spostamento in treno verso Milano e, successivamente, verso Torino. E’ possibile che si siano recati in Francia. I genitori della ragazza italiana e quelli dei ragazzi marocchini hanno denunciato l’allontanamento dei ragazzi ai carabinieri della stazione di Borgo San Sergio nel pomeriggio del 4 aprile. E’ stato immediatamente attivato il piano di ricerca, con il coinvolgimento di tutte le altre forze di polizia ad opera della Prefettura. Al momento non si hanno ulteriori elementi.

IL RAGAZZO SCOMPARSO IN SLOVENIA - E sempre nella capoluogo giuliano, è stato avvistato, per la seconda volta in pochi giorni, Davide Maran, il ragazzo di 26 anni originario della provincia di Ferrara che da domenica 25 marzo non dà più notizie di sé. Il ragazzo, come riportato da Il Piccolo, sarebbe stato visto da una signora nella mattina di venerdì 6 aprile, nella zona di in via Bramante.