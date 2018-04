Al via le iscrizioni ai centri estivi e ai ‘ricrestate’ 2018

TRIESTE - Da lunedì 16 a sabato 28 aprile, con largo anticipo rispetto allo scorso anno, prenderanno il via le iscrizioni ai Centri Estivi del Comune di Trieste per i bambini delle fasce di età di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria e ai Ricrestate 2018, un servizio che garantisce accoglienza e attività ludico-educative qualificate nel delicato momento di chiusura delle scuole e un grosso sostegno nella conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro delle famiglie. Sempre con l'obiettivo di garantire risposte alle necessità delle famiglie e al tempo stesso di migliorare la qualità del servizio, come ha sottolineato l'assessore comunale all'Educazione, si è voluto creare un appalto dedicato specificatamente alla prima infanzia e aumentare la disponibilità di posti (più 70) per i bambini di nido, mantenendo comunque inalterata l'offerta di posti per i bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria.

NELLO SPECIFICO, il servizio sarà attivo, dal lunedì al venerdì e sarà articolato in turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno, nei seguenti periodi: per i bambini in età di nido (dai 13 ai 36 mesi), primo turno: 2 luglio–13 luglio; secondo turno: 16 luglio-27 luglio; terzo turno: 30 luglio - 10 agosto; quarto turno: 13 agosto - 24 agosto.

SEDI - Zuccherofilato (vicolo dell’Edera 1) e Lunallegra/Mongolfiera (via Tigor 24) tutti i turni; Acquerello (via Puccini 46) ed Elmer (via Archi 4) turni 1 e 2.

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Ferrante Aporti (Pendice Scoglietto 20), Primi Voli (via Mamiani 2) e Pollitzer (via dell’Istria 170) tutti i turni; Stella Marina (via Ponziana 32) e Pallini (via Pallini 2) turni 1, 2 e 3.

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Le attività di centro estivo per i bambini in età di scuola primaria inizieranno il 18 giugno e termineranno il 24 agosto e si articoleranno in 5 turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno, primo turno: 18 giugno – 29 giugno; secondo turno: 2 luglio–13 luglio; terzo turno: 16 luglio-27 luglio; quarto turno: 30 luglio - 10 agosto; quinto turno: 13 agosto - 24 agosto.

SEDI - Morpurgo (scala Campi Elisi 4) tutti i turni; Laghi (strada di Fiume 155) turni 2, 3, 4, 5; Mauro (via dei cunicoli 8) turni 1, 2, 3, 4.

TARIFFE - Inalterate restano anche le tariffe (come l'anno scorso), che non subiscono neppure l' aumento dovuto all'adeguamento ISTAT e che dovranno essere pagate entro 7 giorni dalla data di ammissione, pena la decadenza dall'iscrizione.Potrà essere riconosciuto il rimborso della tariffa nel caso in cui la famiglia faccia pervenire al Comune rinuncia scritta alla frequenza entro il lunedì precedente l'inizio del turno per consentire di procedere all'ammissione di un altro richiedente (ovvero nel caso in cui l'assenza per l'intero turno sia dovuta a malattia debitamente documentata).

LE ISCRIZIONI potranno essere effettuate mediante il sistema di iscrizione online accedendo al sito municipale della Retecivica (www.retecivica.trieste.it - pagina Educazione) oppure direttamente al sito www.triestescuolaonline.it. Sarà attivo anche uno sportello dedicato, in via dei capitelli 8, con i seguenti orari: martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, sabato 28 aprile dalle 9 alle 12.

LE GRADUATORIE provvisorie usciranno il 9 maggio, mentre quelle definitive il 23 maggio. Per i bambini che risulteranno ammessi, non sarà necessario dare conferma dell'accettazione del posto, ma sarà invece obbligatorio comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso, anche via posta elettronica all'indirizzo centriestivi@comune.trieste.it.

‘RICRESTATE’ COMUNALI - Unitamente ai centri estivi, da lunedì 16 a sabato 28 aprile ci si potrà iscrivere anche ai ‘Ricrestate’ , la versione estiva dei ricreatori invernali, un altro tradizionale servizio estivo che il Comune di trieste gestisce direttamente con proprio personale e che è dedicato ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado. I ‘Ricrestate’, funzionano presso tutte le sedi di ricreatorio comunale dal 18 giugno al 31 agosto, dalle 7.30 alle 14.30, da lunedì al venerdì con turni settimanali, di cinque giorni ciascuno, con interruzione nella settimana che va dal 13 al 17 agosto. Presso il Ricreatorio ‘Padovan’, oltre all'apertura mattutina, è prevista l'apertura anche pomeridiana, con orario14.30-19.30. Le proposte dei ricrestate, sulle quali il Comune ha investito, oltre al proprio personale, anche 79.000,00 euro, prevedono, oltre alle tradizionali attività ludico-ricreative, anche attività sportive e uscite balneari.

TARIFFE - variano dall'esonero (al di sotto dei 7.250,00 di isee) A 30,18 euro. Il pagamento , salvo motivate giustificazioni, deve avvenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, pena la decadenza dall'iscrizione e dalla frequenza , il pagamento deve avvenire entro la fine del turno frequentato, pena la decadenza dall'iscrizione e dalla frequenza a eventuali turni ulteriori richiesti; decorsi tre giorni continuativi di assenza non giustificata, sarà comunicata alla famiglia la decadenza dal posto per tutti i turni opzionati con conseguente messa a disposizione del posto al primo utente utilmente collocato in graduatoria). Il rimborso della tariffa può essere riconosciuto, nel caso in cui la famiglia faccia pervenire al Comune rinuncia scritta alla frequenza entro il lunedì precedente l'inizio del turno, in modo da consentire di procedere all'ammissione di altro richiedente (ovvero nel caso in cui l'assenza per l'intero turno sia dovuta a malattia debitamente documentata). Le domande per i ‘Ricrestate’ andranno inoltrate esclusivamente online 16 al 28 aprile), collegandosi al sito www.triestescuolaonline.it.

PER INFORMAZIONI rivolgersi all'Area Educazione–Servizi Educativi Integrati, in via del Teatro Romano 7/F, piano terra, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12, lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 16 (tel. 040-675.8869). Tutte le informazioni di dettaglio e i moduli sono disponibili sul sito www.triestescuolaonoline.it nella sezione Servizi Educativi Estivi o nella pagina ‘Educazione’ della Retecivica.