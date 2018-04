‘Basta la salute’ di Rai News 24 ha fatto ‘tappa’ a Trieste

TRIESTE - Ha fatto tappa a Trieste ‘Basta la salute’, la seguita trasmissione di Rai New 24, condotta dal giornalista Gerardo D'Amico, che affronta temi legati alla medicina e alla salute, segnalando anche iniziative sul mondo degli animali domestici.

LA PUNTATA - Nella puntata di domani, mercoledì 11 aprile, in onda su Rai New 24 (canale 48), alle ore 13.30 e alle 21.30, ‘Basta la salute’ si parlerà di ‘bufale’ in medicina con Piero Angela, Roberto Burioni e Francesco Galassi. Da Trieste approfondimenti interviste su ingegneria genetica, allergie e intolleranze alimentari con Mauro Giacca, mentre lo spazio animali domestici vedrà al centro le iniziative avviate dal Comune, illustrate dall'assessore ai Servizi al cittadino ed Educazione zoofila, nel corso di un'intervista da piazza Unità d'Italia.