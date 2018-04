Proseguono i lavori di riqualificazione di via XXX Ottobre

TRIESTE - Il Comune di Trieste-Assessorato ai Lavori Pubblici rende noto che, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'intera via XXX Ottobre – compatibilmente con le condizioni meteorologiche -, saranno avviate le opere per la realizzazione delle nuove condotte d'acqua, sbancamento dell'asfalto e ulteriori lavorazioni cui seguirà la posa della nuova pavimentazione in pietra nel tratto compreso tra le vie Torrebianca e Machiavelli, e successivamente nell'ultimo tratto, verso piazza Sant'Antonio Nuovo.

VIABILITA’ - A tal fine la viabilità verrà modificata con l'inversione del senso di marcia nella via Torrebianca che diventerà a senso unico da via San Lazzaro verso via Filzi. Inoltre, per permettere l'accesso ai frontisti, in via Machiavelli verrà consentita la circolazione in doppio senso con l'istituzione di un divieto di sosta sul lato dei numeri pari. Verrà, in particolare, assicurato l'accesso all'unico passo carraio esistente, per quanto fisicamente possibile. A partire dal lunedì successivo, 16 aprile, inizierà anche la posa della pavimentazione in pietra nel terzo tratto della stessa via XXX Ottobre, tra via Valdirivo e via Torrebianca, di modo che i lavori sull'intera strada dovrebbero, nel loro complesso, venir conclusi attorno ai primi giorni di luglio.