Sarà ricollocata la storica Stele di Zinzendorf

TRIESTE - Sarà festeggiata venerdì 13 aprile, alle ore 15.30, a Opicina (in prossimità della rotatoria nel centro del borgo, sul marciapiede tra via Nazionale e via dei Salici), con una cerimonia cui presenzieranno il sindaco di Trieste, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici e la presidente del Consorzio Insieme a Opicina-Skupaj na Opčinah Nadia Bellina con il vice Boris Bogatec, l'attesa ricollocazione della storica Stele di Zinzendorf. Parteciperanno alcune donne dell'Associazione Grad di Banne e di Opicina con il tradizionale costume carsico. L'intera area sarà abbellita con fiori di carta colorati creati da Nonna Bruna e dalle ospiti del Centro diurno Capon di Villa Carsia.

IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA - Dopo il saluto delle autorità, il programma prevede un intervento da parte dello storico locale Marco Simic (presidente dell'Associazione Culturale Marino Simic) e Albino Sossi, cui seguirà un intervento musicale della cantante Daria Vitez, del Coro D'Argento di Villa Carsia e delle Canterine di Trieste; inoltre saranno esposti dei disegni a tema realizzati dai piccoli frequentatori della Biblioteca Il Tram dei Libri. Si procederà poi alla scoperta della Stele infiorata per l'occasione con la benedizione del parroco di San Bartolomeo Apostolo di Opicina, don Franc Pohajac. A conclusione dei festeggiamenti è prevista una bicchierata con taglio della torta dedicata alla Stele, nella piazzetta. Inoltre si potrà visitare la mostra su Opicina Antica allestita per l'occasione da Zoran Sosič in collaborazione con l'associazione Mitja Čuk nella Pizzeria Veto di via di Prosecco.

LA STORIA DELLA STELE - La Stele, ricollocata nello stesso punto dal quale era stata tolta per consentire la realizzazione della rotatoria, ricorda la figura di Karl von Zinzendorf (Dresda 1739 – Vienna 1813) politico dell’Impero austroungarico e governatore di Trieste nella seconda metà del decennio 1770-1780, promotore della direttrice Trieste–Vienna (intitolata Zinzendorfiana e completata nel 1780), che contribuì in misura rilevante allo sviluppo del borgo dell’Altipiano.