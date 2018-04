Area Science Park: open day alla Fondazione Its Volta

TRIESTE - Stage di formazione sul campo effettuati in aziende italiane e straniere leader nei settori delle apparecchiature e delle tecnologie informatiche per il Biomedicale e l’80% di occupati entro un anno dal diploma. È con questo biglietto da visita che la Fondazione ITS A. Volta per le nuove tecnologie della vita di Trieste apre le porte venerdì 13 aprile, dalle 14 alle 18, nella sua sede in Area Science Park (campus di Basovizza, edificio Q), agli studenti delle scuole superiori – e alle loro famiglie - alla ricerca di opportunità di formazione specialistica collegate al mercato del lavoro. Nel pomeriggio, alle 15, sono in programma anche gli interventi e le visite dell'assessore comunale all'Educazione e del presidente della Fondazione ITS Alessandro Volta ing. Alberto Steindler.

APPARECCHIATURE BIOMEDICALI, mondo 3D, informatica biomedica, realtà virtuale e aumentata saranno al centro dell’Open Day attraverso una serie di workshop articolati sui seguenti temi: 1) formazione post-diploma e sbocchi occupazionali; 2) esperienze didattiche tra aula e azienda; 3) apparecchiature biomediche e stampa 3d, un mondo di tecnologie da scoprire; 4) radiologia e diagnostica per immagini; 5) informatica, realtà virtuale e realtà aumentata alleate delle tecnologie della vita.

SARÀ POSSIBILE VISITARE IL LAB3 (LABoratory for Advanced Technology in Healthcare REpair Training and Education), fiore all’occhiello dell’ITS Volta, primo esempio in Europa di laboratorio dedicato alla formazione dei tecnici delle apparecchiature biomedicali, che riproduce fedelmente un ambiente ospedaliero per imparare ‘sul campo’ la gestione e la manutenzione delle sempre più sofisticate tecnologie presenti in ospedali e cliniche universitarie.

DUE LE PROPOSTE FORMATIVE alle quali è già possibile preiscriversi sul sito www.itsvolta.it: ‘Tecnico superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica biomedica’ e ‘Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie’.

POSSONO FARE DOMANDA GIOVANI E ADULTI, occupati o disoccupati in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo europeo equipollente. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% della durata complessiva del corso e le lezioni inizieranno alla fine di ottobre. Sono previste 2000 ore di attività formativa, di cui 1200 di aula e laboratorio e 800 di stage in azienda, sia in Italia che all’estero. Al termine del percorso formativo, articolato in quattro semestri, si consegue il ‘Diploma di Tecnico Superiore’ con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Inoltre, per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall’EuroPass diploma supplement. Per conoscere il programma dell’Open Day e partecipare: www.itsvolta.it.