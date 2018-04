16° edizione di ‘Corri Trieste’, i provvedimenti per la viabilità

TRIESTE - Per favorire il regolare svolgimento della 16° edizione di ‘Corri Trieste’, il Comune ha messo a punto una specifica ordinanza per regolare al meglio la viabilità in concomitanza con la manifestazione che si terrà domenica 15 aprile.

IN PARTICOLARE, dalle 20 di sabato 14 aprile alle 13 di domenica 15 aprile sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione su Largo Città di Santos, sulla bretella di collegamento tra piazza Duca degli Abruzzi e Largo Città di Santos , su piazza Duca degli Abruzzi lungo l’asse viario in prosecuzione della ‘bretella’, nonché sulla viabilità interna al ‘Porto Vecchio’ compresa tra il varco di Largo Città di Santos e il varco di viale Miramare.

DALLE 8.30 ALLE 11 DI DOMENICA 15 APRILE è previsto il restringimento della semicarreggiata lato mare di Riva Caduti per l'Italianita', Riva Tre Novembre e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra Scala Reale e Piazza Duca degli Abruzzi stessa, con la soppressione della corsia di marcia adiacente l’area demaniale. Sempre dalle 8.30 alle 11 di domenica sarà vigente il divieto di transito per tutti i veicoli su Largo Città di Santos, nel tratto compreso tra il Silos e l’UTE, limitatamente agli stalli riservati per la sosta dei pullman e alla corsia di manovra delimitata rispetto alla corsia per la circolazione degli altri veicoli da new-jersey posti al centro della carreggiata, nonché sulla bretella di collegamento tra Largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, sulla corsia di marcia adiacente all’area demaniale nel tratto compreso tra Piazza Duca degli Abruzzi e la Scala Reale e ancora sull’intera viabilità interna al Porto Vecchio di collegamento tra i varchi di largo Città di Santos e di viale Miramare.

DA RICORDARE ANCORA che dalle 9 alle 11 di domenica sarà temporaneamente soppressa la fermata bus di Riva Tre Novembre, lato mare in corrispondenza del molo Audace. Opportune deroghe all'ordinanza sono previste a favore dei mezzi di soccorso in servizio d'emergenza, delle forze dell'ordine e dell'organizzazione. Eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati potranno essere disposti dalle forze dell’ordine o dalla Polizia locale presenti sul posto.