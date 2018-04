The art side si rinnova l’appuntamento al Teatro Silvio Pellico

TRIESTE - Si rinnova quest’anno l’appuntamento con il festival teatrale The Art Side, organizzato dall’associazione culturale JLab 360 di. La seconda edizione del Festival si terrà dal 16 al 21 aprile al Teatro Silvio Pellico di Trieste in Via Gregorio Ananian, 5/2, in co-organizzazione con il Comune di Trieste Progetto Area Giovani (Pag). Durante i sei giorni saranno messi in scena quindici spettacoli, portati da diverse compagnie professioniste, amatoriali e scolastiche.

L’intero programma è disponibile, qui.