Nati per leggere: appuntamenti #abassavoce

TRIESTE - Proseguono i consueti incontri #abassavoce, promossi dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private: lunedì 16, dalle 15.30 alle 16.30, al distretto 3 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (Via Valmaura 59), le volontarie di Nati per Leggere terranno una conversazione sui benefici della lettura fin dal primo anno di vita, con esempi di lettura a bambini da 0 a 12 mesi. L’appuntamento è rivolto a genitori in attesa e neo genitori con bebè. Prenotazione obbligatoria: 0403995800.

MERCOLEDÌ 18, dalle 16.30 alle 17.30, alla Biblioteca Comunale Guglia (via Roma 10, a Muggia), le volontarie condivideranno con bambini (0-6 anni) e famiglie le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. Le letture sono organizzate per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente. Su richiesta anche in sloveno. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

VENERDÌ 20, dalle 10 alle 11, le volontarie saranno presenti all’ambulatorio vaccinale del distretto 3 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (via Valmaura 59), per fornire consigli ed esempi di lettura alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni presenti.

SABATO 21, dalle 11 alle 12.30, alla Libreria Lovat (viale XX Settembre 20, 3. piano Centro Commerciale Oviesse) inserita nel circuito Nati per Leggere delle librerie Amiche delle Bambine e dei Bambini, un nuovo appuntamento con i consigli di lettura per l'infanzia rivolto agli ADULTI (genitori, educatori, insegnanti e persone interessate). Tema della conversazione con la referente provinciale NpL Antonella Farina ‘Appunti di viaggio: dalle novità della Bologna Children's Book Fair alla nuova Guida per genitori e futuri lettori di Nati per Leggere’. Incursioni di lettura delle Volontarie NpL. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione. Su richiesta si rilascia attestato di partecipazione.

DOMENICA 22, dalle 17 alle 18, all'Area Marina Protetta del WWF, alle Scuderie del Castello di Miramare, le volontarie di Nati per Leggere proporranno ai bambini (a partire dai 3 anni) e alle famiglie, letture a tema e incursioni alla scoperta del nuovissimo Biodiversitario Marino, inaugurato lo scorso marzo. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare, contattando la segreteria dell’AMP al seguente indirizzo: info@riservamarinamiramare (in alternativa telefonare allo 040 224147 int. 3 da lunedì a venerdì 10-13). In concomitanza con questo evento, la chiusura del BioMa sarà anticipata alle 17.

Info: natiperleggere.it | 0400649556 | bibliocom@comune.trieste.it | Facebook |