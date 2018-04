Fincantieri 'vola' in Australia: pronta per un sistema centrale di manutenzione

TRIESTE - La Fincantieri è pronta a stabilire in Australia un sistema centrale di manutenzione e ristrutturazione per navi da crociera internazionali, se vincerà l'appalto per la costruzione in Australia di una flotta di nove fregate per la Marina militare, un progetto da 35 miliardi di dollari australiani (circa 23,5 miliardi di euro). Lo riferisce in esclusiva il quotidiano The Australian, il cui inviato ha intervistato nella sede romana il presidente della Fincantieri, Giampiero Massolo.

Il programma detto Future Frigate ha il compito di rinnovare la flotta militare australiana finora composta dalla vecchia classe Anzac di navi multimissione. La Fincantieri ha presentato un progetto di fregate di classe Fremm (Fregate Europee Multi-Missione), specializzata nella lotta antisommergibili, in concorrenza con la spagnola Navantia e con la britannica Bae Systems, e una decisione del governo è attesa nei prossimi mesi.