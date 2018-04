Trieste: in programma riasfaltatura e manutenzione di alcune strade

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che, condizioni meteorologiche permettendo, a partire da mercoledì 18 aprile, saranno avviati una serie d' interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

IN PARTICOLARE LAVORI DI RIASFALTATURA riguarderanno le vie Grego (per circa 400 metri a partire dall'incrocio con Brigata Casale), Brigata Casale (dall'incrocio con Altura una corsia a scendere per circa 350 metri), Carnaro (corsia a scendere dall'angolo con Brigata Casale per circa 300 metri) nonché la galleria di via Carnaro e via Settefontane da viale Ippodromo a via Vergerio. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Adriastrade di Monfalcone. Opportune segnalazioni saranno poste in prossimità delle zone interessate dagli interventi.