Trieste, auto prende in pieno uno scooter: 42enne trasportata a Cattinara

TRIESTE - Un’automobile ha preso in pieno uno scooter lungo via San Michele, all'altezza del civico 23. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata attorno alle 8.20 del 19 aprile. Dalla Sores - sala operativa regionale di emergenza - è stata inviata sul posto un’ambulanza. Quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente, la persona al bordo del mezzo a due ruote, una donna di 42 anni, era a terra.

I SOCCORSI - Avrebbe riportato dei traumi agli arti inferiori. Dopo una prima valutazione sul posto, la paziente è stata portata, in codice verde, in pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri che si sono occupati degli accertamentii necessari per capire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità, per consentire la rimozione dell’auto e dello scooter, infatti, è stato necessario chiudere la strada.